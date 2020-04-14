Москва, , 15:46 — REGNUM По итогам первых трех месяцев 2020 года в России было куплено 53 новых электромобиля, что на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Стоит отметить, что падение продаж электрокаров в РФ в основном произошло в феврале 2020 года (-42%). А вот марте продажи оказались на уровне прошлого года, когда было продано 19 экземпляров электромобилей.

Самым популярным брендом электрокаров на российском авторынке является британский Jaguar. В первом квартале 2020 года обладателями модели I-Pace от Jaguar стали 18 автолюбителей России.

Вторую строчку занимает Nissan Leaf, чьи продажи за отчетный период составили 15 единиц. Затем идут две модели американской компании Илона Маска — Tesla X (8 ед.) и Tesla Model 3 (7 ед.).

Замыкают рейтинг электрокары JAC IEV75 (2 шт.), Renault Twizy (2 шт.) и Hyundai Ioniq (1 шт.).

Ранее стало известно, что Россия отменила ввозные пошлины на электрокары до 31 декабря 2021 года.

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