Берлин, , 14:46 — REGNUM Новый минивэн Volkswagen Viloran будет построен на платформе MQB. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

По данным журналистов, дизайн нового минивэна схож с внешним видом флагманского кроссовера Volkswagen Touareg. У Viloran такое же оформление решётки радиатора, фар, а также задних фонарей, соединённых хромированной перемычкой.

В качестве силового агрегата Volkswagen Viloran имеет двухлитровый турбированный двигатель производительностью 186 «лошадей», который работает вместе с 8-скоростной автоматической трансмиссией. Расход топлива авто составляет 7,6 л (в смешанном цикле).

Ожидается, что в будущем линейку двигателей модели Viloran пополнит гибридный агрегат.

По предварительным данным, на рынке КНР модель будет стоить 321 900 юаней (около 3,37 млн рублей).

Предзаказы на Viloran дилеры Volkswagen начнут собирать в конце апреля текущего года.

Ранее технический директор Volkswagen Матиас Рабе заявил, что несмотря на отказ некоторых автокомпаний от двигателей внутреннего сгорания, немецкий бренд намерен продолжить их применять в своих будущих моделях.

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