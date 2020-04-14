Набережные Челны, Татария, , 14:24 — REGNUM В 2022—2023 годах КамАЗа планирует наладить производство пяти новых модификаций двигателей семейства Р6. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На данный момент ведется разработка конструкторской документации на новые двигатели. На заводе планируют выпустить газовую и газодизельную версии моторов, а также двигатель с повышенной энергоэффективностью.

Кроме того, в планах предприятия выпуск агрегата на 13 л, а в более дальней перспективе производство двигателей экологического класса «Евро-6».

Напомним, в конце 2019 года руководство КамАЗа приняло решение об увеличении объёмов производства моторов. В год планируется выпускать до 30 тыс. двигателей.

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