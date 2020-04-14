Москва, , 14:09 — REGNUM Подготовку к посадке пилотируемого корабля «Союз МС-15» с тремя космонавтами на борту начали работники российской космической отрасли. Об этом 14 апреля написал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Дивизион пилотируемой космонавтики @roscosmos приступил к подготовке операции спуска на Землю корабля «Союз МС-15» (командир экипажа — Скрипочка Олег Иванович)», — написал Рогозин.

Он добавил, что посадка космического корабля ожидается «в штатном районе на территории Казахстана». На данный момент спасатели и техника прибывают к местам оперативной дислокации.

Ранее Рогозин сообщил о старте производства ракет-носителей «Союз-5». Он отметил, что на первых порах новые ракеты-носители будут использоваться совместное местно с проверенными моделями.

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