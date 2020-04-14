Сеул, , 12:13 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai обнародовала видео-тизер нового хэтчбека Veloster N с роботизированной трансмиссией. Ролик опубликован на официальном Youtube-канале компании.

Рестайлинговый Veloster N обзаведется восьмидиапазонным «роботом» DCT. Пока о других технических характеристиках новинки ничего не известно.

Версия N-Performance Veloster оборудуется двигателем на 2 л мощностью 275 л. с. Он идет в паре с механической коробкой передач. Почти до 100 км/ч авто разгоняется за 5,5 с.

На российский авторынок Veloster N не поставляется. Здесь продается похожая модель — i30 N, которая имеет такой же мотор с «механикой». Цена на автомобиль начинается от 2 200 000 рублей.

Ранее стало известно, что российский автозавод Hyundai в Санкт-Петербурге возобновил производство автомобилей 13 апреля.

Читайте также: Автоэксперты: машины в России будут только дорожать