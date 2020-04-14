Мадрид, , 11:53 — REGNUM Испанский дилер Cohen & Cars реализует родстер-гибрид Porsche Boxster, напоминающий спереди новую Toyota GR Supra, а сзади похожий на хот-хэтч Renault Megane RS. Об этом сообщается на сайте Motor.ru.

Автомобиль создан на основе Porsche Boxster 1997 года выпуска.

Родстер имеет полностью новый кузов. Спереди у авто фары в стиле новой Supra, а также небольшие аэродинамические элементы на краях бампера. Сзади модели установлены антикрыло, фонари от Megane, развитый диффузор и два патрубка системы выхлопа. Но особой пикантности авто добавляют открывающиеся вверх двери.

Внутри автомобиля все покрыто кожей красного и белого цвета. На модернизированной «приборке» выполнена надпись First Edition.

Под капотом автомобиля установлен оппозитный шестицилиндровый мотор 2.5, мощность которого составляет 204 л. с. и 245 Нм крутящего момента.

Ранее компания Porsche представила самый мощный автомобиль Porsche — версию 911 Turbo S с мотором производительностью 650 «лошадей». Производительность спорткара выросла на 50 л. с. по сравнению с предшествующей версией автомобиля за счёт доработки системы турбированного наддува и иного впрыска.

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