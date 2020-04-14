Токио, , 10:47 — REGNUM Японский автопроизводитель Mazda планирует представить новое поколение седана Mazda 6. Об этом сообщает издание SpeedMe.

Экстерьер автомобиля создан на основе внешности модели Mazda Vision Coupe, премьера которой состоялась на автовыставке в Токио в 2017 году. При этом Mazda 6 будет крупнее, с более плавными линиями и тонкими формами.

Новинка будет построена на новой платформе, а в качестве силового агрегата применят бензиновый мотор с технологией воспламенения от сжатия Skyactiv-X. Кроме того, авто также оснастят гибридной системой на 48 вольт. Производительность агрегата составит порядка 350 «лошадей». Данный двигатель будет сочетаться с задним приводом.

Модель должна появиться в продаже в 2022 году.

Ранее официальный представитель изготовителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор Рус» объявил об отзыве 9040 машин из-за возможных проблем с дневными ходовыми огнями.

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