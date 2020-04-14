Москва, , 09:14 — REGNUM В России в конце апреля могут заложить сразу шесть крупных боевых кораблей на разных верфях, сообщает 14 апреля ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Так, по словам собеседника издания, 28 апреля планируется заложить два универсальных десантных корабля на заводе «Залив» в Крыму, два фрегата проекта 22 350 на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге и еще две многоцелевые подлодки проекта 855М на «Севмаше» в Северодвинске.

Напомним, ранее источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что в России будут построены два первых универсальных десантных корабля. Соответствующий контракт, сумма которого оценивается в 100 млрд рублей, будет подписан до конца апреля.

Первый вертолётоносец планируется построить 2026 году, второй будет передан флоту в 2027 году, отметил источник.

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