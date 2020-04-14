Пекин, , 04:25 — REGNUM Смартфон Reno Ace 2 от китайской компании Oppo получил самое быстрое в мире (на данный момент) беспроводное зарядное устройство. Об этом 14 апреля сообщил портал Engadget.

Reno Ace 2 стал первым в мире смартфоном, который может заряжаться от беспроводного зарядного устройства мощностью 40 Вт (среди смартфонов, присутствующих на рынке или тех, которые вскоре должны поступить в продажу).

Оно способно зарядить его аккумулятор ёмкостью 4 тыс. мАч всего за 56 минут. Смартфон также может заряжаться от проводного устройства Oppo SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт, время полной зарядки в этом случае составляет около 30 минут.

Производитель анонсировал Reno Ace 2 12 апреля 2020 года. Смартфон получил процессор Snapdragon 865, 6,5-дюймовый дисплей FHD + AMOLED с частотой обновления 90 Гц и 16-мегапиксельную камеру.

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