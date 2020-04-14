Вашингтон, 14 апреля 2020, 01:38 — REGNUM Перебои в работе сервиса микроблогов Twitter наблюдается в нескольких странах, 13 апреля следует их данных специализированного портала Downdetector.
О проблемах сообщают жители США, Японии, Великобритании, Германии и Франции. Большинство пользователей сталкивается со сбоями в работе сайта.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля в работе Twitter в Великобритании, США, Испании и России также наблюдались перебои.
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