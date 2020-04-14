Москва, , 01:01 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) начали перевод вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Сезонное обслуживание пройдёт вся техника РВСН — от каждого легкового автомобиля, до автономной пусковой установки. Также на летний режим эксплуатации переводятся технические парки, склады и материально-технические службы.

Уточняется, что всего для подготовки к летним условиям было развёрнуто более 600 рабочих мест и технических постов, на которых будет обслужено около 8 тыс. единиц техники. В работах, охватывающих проверку работоспособности систем и агрегатов, регулировку, замену масел и других жидкостей, примут участие более 2,5 тысяч военнослужащих частей и подразделений РВСН.

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