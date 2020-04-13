Москва, , 19:44 — REGNUM Первая партия новых танков Т-90М «Прорыв» поступила во 2-ю гвардейскую Таманскую мотострелковую дивизию, сообщает 13 апреля пресс-служба Западного военного округа со ссылкой на генерал-лейтенанта Сергея Киселя, занимающего должность командующего 1-й танковой армией.

Напомним, Таманская мотострелковая дивизия входит в 1-ю танковую армию.

Сергей Кисель подчеркнул, что несмотря на своё «происхождение» от танка Т-90, основные боевые танки Т-90М «Прорыв» являются принципиально новыми машинами, а не просто очередной модернизацией Т-90.

Новые танки получили башню другой конструкции, даже внешне сильно отличающуюся от предыдущих моделей. Кроме того, они имеют двигатели увеличенной мощности, многоканальные прицелы для применения вооружения и днем, и ночью, а также обмениваются данными об обстановке с другими боевыми машинами в режиме реального времени.

Танкисты 1-й танковой армии уже провели первые стрельбы из новых машин.

Как сообщало ИА REGNUM, основные боевые танки Т-90М «Прорыв» впервые будут показаны широкой публике на параде Победы 2020 года.

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