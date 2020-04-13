Висконсин, США, , 16:24 — REGNUM Здания, построенные год назад для инновационных центров крупнейшего производителя электроники Foxconn, весь год после постройки остаются пустыми. Об этом 12 апреля сообщило издание The Verge.

Год назад в апреле журналисты издания обратили внимание, что ряд инновационных центров в Висконсине (США) после постройки простаивают пустыми. Тогда представители Foxconn заявили, что центры не пустуют, а будут использованы.

Спустя год журналисты вновь проверили эти центры. Оказалось, что весь год деятельность в этих зданиях так и не началась.

В сообщении приводится комментарий бывшего сотрудника Foxconn, который уточнил, что компания планировала использовать эти центры в формате коворкингов WeWork. Однако, по большому счету, в Foxconn никогда не могли понять, для чего построили эти центры в США, подчеркнул собеседник.