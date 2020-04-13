Сан-Хосе, США, , 15:27 — REGNUM Учетные записи более 2,3 тысяч пользователей видеостримингового сервиса Zoom на одном из хакерских форумов обнаружили специалисты компании Intsights. Об этом 12 апреля сообщили журналисты сетевого издания 3DNews.

Как сообщают журналисты, в базе содержатся логины и пароли пользователей Zoom. Среди них имеются частные лица, банковские, консалтинговые, медицинские организации и другие. С помощью этих данных злоумышленники могут получить доступ к видеоконференциям и украсть файлы, которыми обмениваются участники совещаний.

Эта утечка данных сервиса Zoom не является первой. В начале апреля в интернете было опубликовано несколько тысяч видеозаписей проведенных в Zoom собраний. Ранее также обнаружилась уязвимость, с помощью которой злоумышленники могли получить доступ к учетным данным Windows.