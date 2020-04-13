Токио, , 14:42 — REGNUM Японское тюнинг-ателье Liberty Walk продаёт модернизированный Lamborghini Aventador коричневого оттенка. Объявление о продаже размещено на сайте компании.

Рестайлинговое авто имеет спереди доработанный бампер и сплиттер. Кроме того, машина оснащена светодиодными дневными ходовыми огнями, которые были вмонтированы в кожух воздухозаборника.

Стоит отметить, что модель комплектуется оригинальными бронзовыми колёсными дисками и карбон-керамическими тормозными колодками.

Суперкар обладает иными боковыми «юбками» и длинным спойлером сзади.

Ранее стало известно, что дилер Lamborghini Montreal в Канаде продаёт Countach 25th Anniversary 1990 года выпуска. Всего было произведено 657 экземпляров таких суперкаров. Авто оценивается в 799,9 тыс. канадских долларов (порядка 45,15 млн рублей).

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