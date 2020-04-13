Пекин, , 14:23 — REGNUM Китайский автопроизводитель Geely готовит к премьере «заряженную» модификацию модели Coolray. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Новинка в названии модели получит индекс Pro. Основным новшеством кроссовера станет более производительная силовая установка. При этом изменения в дизайне не будут значительными — внешне автомобиль практически полностью повторяет версию Flagship Sport.

Автопроизводители снабдили спортивную версию тормозными суппортами красного цвета, а также дисками с эффектом шлифовки. Кроме того, машина имеет небольшие элементы обвеса.

Под капотом спортивной Coolray размещён 177-сильный турбированный мотор рабочим объёмом 1,5 л.

В линейке двигателей покупателям также будет доступен гибридный агрегат, состоящий из 190-сильного мотора и 48-вольтового стартер-генератора.

Напомним, в марте текущего года самой продаваемой моделью китайской компании Geely в РФ стал кроссовер Atlas. За месяц это авто приобрели 935 российских автолюбителей — на 45,4% больше, чем за март прошлого года.

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