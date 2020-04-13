Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Американское тюнинг-ателье E.C.D. Automotive Design представило уникальный в своем роде Land Rover Defender 110, обладающий более производительным американским двигателем. Об этом сообщается на сайте производителя.

Модернизированная версия Defender получила название Project Rowdy.

Разработанный еще в 80-х годах прошлого века Land Rover Defender тюнеры оснастили мощным агрегатом LS3 V8 от спортивного купе Corvette. Мощность движка составляет 565 «лошадей», а его рабочий объём равен 6,2 л.

«Custom Defender 110 — это не обычный четырехдверный автомобиль. Он создан для ежедневного вождения, а также для суровых поездок по бездорожью», — сообщается на сайте компании.

Ранее стало известно, что компания Jaguar Land Rover передала более 160 автомобилей организациям по всему миру на борьбу с новым коронавирусом.

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