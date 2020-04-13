Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Глава компании Tesla Илон Маск подтвердил одну из версий того, зачем нужна миниатюрная камера в электромобилях компании. Об этом он написал в Twitter.

В социальной сети в очередной раз разгорелся спор по поводу назначения миниатюрной фронтальной камеры в салонах Model 3, которые зачастую используются для видеозвонков и селфи.

Один пользователь выдвинул предположение, что она нужна как защита от вандализма в электрокарах американской компании, которые предназначены для Robotaxi Tesla. Маск подтвердил эту версию.

«Верно», — написал основатель Tesla.

При этом Маск добавил, что отснятый материал будет использоваться для борьбы с вандализмом, как только Robotaxi Tesla появятся на улицах.

Ранее глава компании SpaceX Илон Маск раскритиковал российские ракеты, написав в Twitter, что ракеты, выпускаемые его компанией, на 80% многоразовые, а в России таких нет.

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