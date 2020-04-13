Рейкьявик, , 10:23 — REGNUM Исландское тюнинг-ателье Arctic Trucks представило «злую» версию пикапа Ford F-150, созданную для самых жестких исландских условий. Об этом сообщается на официальной странице компании в Facebook.

Автомобиль получил название F-150 AT44. Под его капотом функционирует 3,5-литровый силовой агрегат Ford EcoBoost V6 с двумя турбинами. «Обут» рестайлинговый F-150 в 44-дюймовые шины Nokian с протектором Polar Expedition.

Отмечается, что гендиректор исландского тюнинг-ателье Эмиль Гримссон лично тестировал авто в течение двух недель в Исландии. Он высоко оценил технические характеристиками F-150 AT44 в этих суровых условиях.

По словам Гримссона, единственной проблемой является низкий клиринс: «Некоторые берега рек нуждались в особом подходе из-за довольно низкого дорожного просвета F150».

Ранее автокомпания Changan Ford объявила отзовную кампанию с китайского авторынка 48 933 седанов Ford. Причина отзыва — установка в данных машинах дефектных тормозных шлангов, что может приводить к утечке тормозной жидкости.

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