Москва, , 07:49 — REGNUM Таманская мотострелковая дивизия Западного военного округа приняла новейшие танки Т-90М. Об этом сообщает пресс-служба военного округа.

«Первые поставки модернизированных танков Т-90М «Прорыв» в гвардейскую танковую армию Западного военного округа, дислоцирующуюся на территории 5 регионов России, начались в апреле текущего года», — сообщил командующий армии генерал-лейтенанта Сергей Кисель.

Уточняется, что на данный момент окончено обучение личного состава вождению, стрельбе, ведению боя на Т-90М. Были использованы несколько десятков разновидностей тренажёров «для обучения экипажей танков Т-80, Т-72Б3, Т-90».

Для проверки результатов подготовки экипажей за зимний период обучения будут проведены боевые стрельбы из новых танков.

Как передавало 30 марта ИА REGNUM, танк Т-90М «Прорыв» будет поставляться в войска в этом году, заявил исполнительный директор госкорпорация «Ростех» Олег Евтушенко.

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