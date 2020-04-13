Купертино, США, , 05:55 — REGNUM Компания Apple дала пояснения по поводу технологии отслеживания заражённых коронавирусом, которую она разрабатывает совместно с Google. Об этом 13 апреля сообщил портал Engadget.

В Apple подчеркнули, что компания знает об ограничениях технологии Bluetooth и что приложение для отслеживания будет учитывать эти ограничения для уменьшения вероятности ложных срабатываний. Оно может предупредить пользователя, что он находился в непосредственной близости от заражённого коронавирусом в течение значительного периода времени.

Например, приложение может выдать предупреждение в том случае, если человек едет в автобусе рядом с носителем SARS-CoV2, но не будет этого делать, если он просто пройдёт мимо заражённого на улице.

Кроме того, Apple сообщила, что даже если пользователь какое-то время не пользовался приложением, он всё равно получит данные о событиях за последние 14 дней после того, как установит его на смартфон.

Apple и Google 11 апреля 2020 года объявили, что они разрабатывают технологию, которая позволит отслеживать контакты пользователей смартфонов под управлнием iOS и Android с пользователями, заражёнными коронавирусом. При этом компании подчеркнули, что они будут соблюдать тайну личной жизни владельцев смартфонов.

Читайте ранее в этом сюжете: Google и Apple создают технологию отслеживания заражённых коронавирусом