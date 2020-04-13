Москва, 13 апреля 2020, 03:47 — REGNUM На сайте администрации Москвы появился доступ для получения цифровых пропусков на перемещения по городу на автомобиле и общественном транспорте. Электронный пропуск можно оформить в разделе «Услуги».
Как сообщало 12 апреля ИА REGNUM, в Московском регионе с 15 апреля будет действовать цифровой пропуск для передвижения по городу, в соответствии с указом, подписанным главой города Сергеем Собяниным.
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