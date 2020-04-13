Москва, , 03:47 — REGNUM На сайте администрации Москвы появился доступ для получения цифровых пропусков на перемещения по городу на автомобиле и общественном транспорте. Электронный пропуск можно оформить в разделе «Услуги».

"С 15 апреля 2020 года гражданам для поездок по Москве и Московской области на личном, служебном или общественном транспорте необходимо иметь при себе цифровой пропуск», — сообщается на странице сайта.

Как сообщало 12 апреля ИА REGNUM, в Московском регионе с 15 апреля будет действовать цифровой пропуск для передвижения по городу, в соответствии с указом, подписанным главой города Сергеем Собяниным.

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