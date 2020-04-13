Москва, 13 апреля 2020, 02:10 — REGNUM Новое защитное снаряжение для лётчиков разрабатывают в Научно-исследовательском испытательном центре авиационно-космической медицины и военной эргономики Минобороны РФ. Об этом сообщил начальник центра, полковник медицинской службы Игорь Жданько в интервью газете «Красная звезда».
Сегодня, когда возглавляемой им организации исполняется 85 лет, коллектив решает ключевые вопросы защиты и обеспечения боеспособности человека на новых и модернизируемых летательных аппаратах.
Речь, в частности, идёт о защите лётчика от воздействия динамических разнонаправленных перегрузок, которые возникают во время боевого маневрирования. Такие воздействия могут сочетаться с рисками потери сознания и травмирования позвоночника, другими негативными эффектами.
Жданько добавил, что исследования проводятся на лабораторно-стендовой базе центра, а также во время полетов на самолётах и вертолётах.
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