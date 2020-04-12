Москва, , 23:22 — REGNUM Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации разработало мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус». Данное приложние было добавлено в App Store и Google Play. Об этом сегодня, 12 апреля, сообщает пресс-служба министерства.

Приложение было запущено в тестовом режиме. По данным Минкомсвязи приложение представляет собой ряд электронных сервисов, которые могут быть востребованы в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Кроме того, в Минкомсвязи отметили, что данное приложение может быть адаптировано для специфических условий организации пропускного режима в условиях режима самоизоляции в субъектах Федерации. Особо отмечено, что в Москве данное приложение применяться не будет — там своя платформа для организации пропускного режима.