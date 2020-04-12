Киев, , 22:51 — REGNUM Министерство обороны Украины приняло на вооружение беспилотный авиационный комплекс разведки и корректировки артиллерийского огня А1-СМ «Фурия», сообщает пресс-служба НПП «Атлон Авиа», разработчика аппарата.

Сообщается, что А1-СМ «Фурия» — это первый украинский беспилотник, созданный частной компанией и принятый на вооружение ВСУ.

Стоит отметить, что еще в 2016 году сообщалось о закупке пяти комплектов А1-С «Фурия» для применения в Донбассе. В состав каждого комплекта стоимостью 2,5 млн. гривен входили наземная станция управления и три беспилотных аппарата.

Разработчики утверждаеют, что А1-С / А1-СМ «Фурия» способен вести разведку и корректировать артогонь в любое время суток.

Аппараты выполнены из стеклоткани, карбона и кевлара по схеме «летающее крыло» и весят 5,5 кг. Силовая установка питается от аккумуляторной батареи.

Оперативный радиус беспилотника — до 50 км, он может работать в воздухе до трёх часов на высотах до 2 500 метров. Запуск производится с катапульты, а приземление осуществляется на парашюте или «по-самолётному».

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