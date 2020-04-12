Москва, , 16:36 — REGNUM Военно-морскому флоту России передано многоцелевое океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса «Академик Александров», сообщает 12 апреля пресс-служба ЗАО «СММ».

Отмечается, что специалисты ЗАО «СММ» устанавливали на судно крановое оборудование, необходимое для выполнения задач транспортировки крупногабаритных грузов, исследовательского и испытательного оборудования, а также военной техники.

В круг задач «Академика Александров» также входит проведение поисковых и спасательных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, торжественная церемония поднятия Военно-морского флага на судне «Академик Александров» прошла в начале марта 2020 года. Многоцелевое океанографическое исследовательское судно усиленного ледового класса «Академик Александров» было заложено в центре судоремонта «Звездочка» в декабре 2012 года.

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