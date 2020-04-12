Сувон, Южная Корея, , 16:12 — REGNUM Корейская компания Samsung в 2019 году смогла занять почти половину рынка карт памяти для смартфонов. Об этом сообщила исследовательская компания Strategy Analytics в своем докладе.

В документе отмечается, что Samsung продала 47% карт памяти для смартфонов от всего объема мирового рынка. Второе место с 22% рынка заняла корейская компания SK Hynix. Третье место досталось американской компании Micron с 19%.

Все вместе эти три компании охватили 84% мирового рынка оперативной и флеш-памяти для смартфонов. Всего за 2019 год было продано карт памяти для смартфонов на сумму 39,3 млрд долларов.