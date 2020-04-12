Москва, , 15:59 — REGNUM Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин представил планы госкорпорации по развитию отечественных ракетно-космических комплексов 12 апреля на своей странице в социальной сети Twitter.

В состав новой линейки вошли ракеты-носители «Ангара-1.2», «Союз СПГ», «Союз-6», «Союз-5», «Ангара-А5М» и «Ангара-А5В». Глава Роскосмоса отметил, что перспективные средства выведения разрабатываются с высокой степенью унификации ракетных блоков и двигателей. Наземная инфраструктура для запусков этих ракет будет создана в ближайшие годы на космодроме «Восточный».

""Союз-5» уже в производстве», — подчеркнул Рогозин.

Он добавил, что на первых этапах внедрения новые ракеты-носители будут использоваться параллельно с проверенными моделями. Так, «Союз СПГ» и «Союз-6» будет сосуществовать с «Союзом-2», «Союз-5» и «Ангара-А5М» — с ракетами семейства «Протон», а «Ангара-1.2» — с ракетами-носителями «Рокот». Глава Роскосмоса объяснил, что такой подход поможет новым изделиям пройти «период младенчества», во время которого будут выявлены и устранены все недостатки.

Напомним, разработка ракеты-носителя «Союз-5» (также называемой «Иртыш») началась в 2016 году. Эта ракета среднего класса призвана заменить носители серии «Зенит», часть комплектующих которых производится на украинских предприятиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года в научно-конструкторском бюро «НПО Энергомаш» в городе Химки Московской области был собран первый экземпляр нового двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5».