Вашингтон, , 15:35 — REGNUM Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало южнокорейской компании LG Display патент на телевизор с гибким экраном, который можно свернуть в рулон. Патентная заявка опубликована на сайте USPTO.

Описываемое в заявке устройство LG носит название Rollable display — «скручивающийся дисплей». Оно представляет собой OLED-телевизор, который может складываться в компактный цилиндрический модуль.

Портал TechRadar отмечает, что подобный телевизор может поступить в продажу уже в 2020 году, однако стоимость таких устройств будет доходить до $60 тысяч.

Отметим, в 2019 году компании Samsung, Huawei и Motorola запустили в массовое производство смартфоны со складными экранами. В январе 2020 года на выставке Consumer Electronics Show в Лас-Вегасе китайская компания Lenovo представила ноутбук с гибким экраном ThinkPad X1 Fold. Также на этом мероприятии свой прототип гибкого ноутбука показала компания Intel.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года группа учёных из Швейцарской высшей технической школы в Цюрихе представила прототип сжимаемой и растягиваемой батареи, которую можно использовать для производства гибких аккумуляторов.