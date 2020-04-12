Берлин, , 15:21 — REGNUM В немецкой компании BMW не собираются отказываться от решетки радиатора, которая выполнена в узнаваемом стиле баварской марки в виде «двойной почки», несмотря на электрификацию автомобилей. Об этом главный дизайнер BMW Домагой Дукеч сообщил порталу Autoblog.

В компании отметили, что распространенное мнение о том, что электрический привод не нуждается в охлаждении, полностью ложно. Электромобилю не всегда нужна решетка радиатора на передней панели, но в BMW считают, что это не повод отойти от «двойной почки», которая была характерна почти для всех моделей баварской марки с 1930-х годов.

По словам Дукеча, решетка BMW является самым большим отличием от автомобилей других автопроизводителей.

Ранее в BMW сообщили, что не в компании не планируют отказываться от выпуска седанов, несмотря на растущую моду на автомобили сегмента SUV.

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