Москва, , 14:49 — REGNUM Космическая отрасль имеет важнейшее стратегическое значение и обеспечивает национальную безопасность страны, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин в поздравительной телеграмме работникам отрасли. Телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.

Мишустин поздравил работников и ветеранов ракетно-космической отрасли с профессиональным праздником в День космонавтики. Глава правительства назвал полёт Юрия Гагарина величайшим событием, повлиявшим на историю всего человечества.

«Ракетно-космическая отрасль имеет для нашей страны важнейшее стратегическое значение. Она даёт возможность развиваться науке, проводить исследования, обеспечивает национальную безопасность, работу телекоммуникаций, навигационных и спутниковых систем», — подчеркнул Мишустин.

Он отметил, что за всеми разработками и достижениями в космической сфере лежит упорный и напряжённый труд многих специалистов, чьи опыт и знания позволяют России сохранить статус космической державы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 апреля российские космонавты Олег Скрипочка, Анатолий Иванишин и Иван Вагнер поздравили граждан России с Днём космонавтики с борта Международной космической станции.

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