Берлин, , 14:43 — REGNUM Главный дизайнер немецкой автокомпании BMW Домагой Дукеч сообщил, что в компании не планируют прекращать производство седанов, хотя в мире растет популярность автомобилей сегмента SUV. Об этом он рассказал в интервью Autoblog.

Дукеч сравнил кроссоверы с повседневными домами, а седаны с изысканным жильем. По его словам, если брать устройство кроссоверов, то они скорее напоминают квартиры-студии, где кухня составляет единое пространство с гостиной, а вот седаны сопоставимы с классическим устройством дома, где все зоны разделены перегородками.

Таким сравнением дизайнер баварской марки хотел подчеркнуть различия между двухобъемными кузовами кроссоверов и трехобъемными кузовами седанов.

При этом в BMW не прекращают работать над разновидностями седанов.

«Также должна быть определенная модернизация или эволюция стиля кузова. Это не могут быть просто классические трехобъемники. Мы видим, что в Китае просят больше элегантности, поэтому будет что-то вроде двух с половиной», — отметил он.

Напомним, по итогу первых трех месяцев 2020 года в России выросли на 12% продажи автомобилей BMW.

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