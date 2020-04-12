Вашингтон, , 14:19 — REGNUM Смартфоны iPhone 12 Pro и Pro Max могут выйти позже базовой версии этой модели, сообщает MacRumors со ссылкой на аналитика исследовательской фирмы GF Securities Джеффа Пу.

В аналитической записке эксперт китайской компании отметил, что из-за задержки технических тестов новых моделей iPhone компания Apple может провести релиз базовой модели iPhone 12 и версии Pro в разное время. Пу считает, что продажи iPhone 12 начнутся в сентябре, а смартфоны версии 12 Pro и Pro Max будут представлены спустя месяц.

Издание отмечает, что такое развёртывание представляется весьма вероятным. Подобным образом компания Apple выпускала новые модели смартфонов в 2018 году — в сентябре были представлены смартфоны iPhone XS и iPhone XS Max, а в октябре — iPhone XR.

Также аналитик GF Securities заявил, что преемник бюджетной модели iPhone SE может быть представлен в апреле. Ожидается, что эта модель будет оснащена чипом A13, 3 Гб оперативной памяти и 4,7-дюймовым дисплеем.

В марте издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли сообщило, что компания Apple может задержать выпуск новой модели iPhone 12 с поддержкой связи 5G до 2021 года. Такая задержка объясняется последствиями вспышки коронавируса, ударившей по производству и цепочке поставок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте о возможной задержке выхода новых смартфонов Apple заявили также эксперты Bank of America Эллиот Лан и Уамси Мохана.