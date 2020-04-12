Москва, , 13:46 — REGNUM Ввод в эксплуатацию космического аппарата «Глонасс-М» №760 назначен на 15 апреля, свидетельствуют данные информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения ЦНИИмаш.

10 апреля из состава орбитальной группировки ГЛОНАСС был выведен космический аппарат №735. Этот спутник эксплуатировался с марта 2010 года и исчерпал свой ресурс. 15 апреля его место в составе группировки займёт новый спутник «Глонасс-М» №760, выведенный на орбиту в марте 2020 года.

По состоянию на 12 апреля в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находится 27 космических аппаратов. 22 спутника используются по целевому назначению, два аппарат переведены в орбитальный резерв. Среди оставшихся трёх спутников один проходит техобслуживание, второй — этап лётных испытаний, третий — этап ввода в систему.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником «Глонасс-М» №760. На следующий день космический аппарат был успешно выведен на расчётную орбиту.