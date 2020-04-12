Вашингтон, , 13:22 — REGNUM Из-за пандемии коронавируса начало сборки модели Ford Bronco Sport отложено на 7 сентября 2020 года. Об этом сообщает издание Automotive News.

Новинка должна была сойти с конвейеров на предприятии компании Ford в мексиканском городе Эрмосильо раньше, чем более крупный Ford Bronco. Если первоначальный план останется в силе, то можно ожидать премьеру меньшей версии модели 28 августа на автомобильном салоне в Нью-Йорке.

Ожидается, что премьера более крупного внедорожника Ford Bronco состоится в начале 2021 года.

Напомним, меньшая версия вседорожника Ford Bronco создана на той же платформе, что и кроссовер Escape (KUGA нового поколения).

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