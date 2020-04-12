Вашингтон, , 13:08 — REGNUM Специалисты компании Google внесли ряд улучшений в сайт видехостинга YouTube при просматривании на планшетных компьютерах, сообщается в блоге Google.

Внесённые изменения должны сделать сайт популярного видеохостинга более удобным для просмотра на больших устройствах с сенсорными экранами. В частности, специалисты Google добавили в интерфейс YouTube поддержку новых жестов для быстрой смены полноэкранного режима на уменьшенный плеер.

Также на сайте была улучшена прокрутка на планшетах и оптимизированы размеры значков. Ещё одним изменением стало исправление пункта меню, позволяющее добавить видео в определённый список воспроизведения. Прежде эта функция активизировалась только при наведении на превью видео курсором мыши.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года эксперты компании App Annie посчитали, что с 2010 года приложение YouTube было загружено на мобильные устройства 1,3 млрд раз.