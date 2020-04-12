Берлин, , 12:55 — REGNUM Снимки с финальных тестов обновлённого Porsche Cayenne без камуфляжа обнародовало издание CarsCoops. По информации журналистов издания, на снимки фотошпионов попала «заряженная» модификация GTS Coupe.

Авто имеет модернизированные бамперы и оригинальные диски. При этом в отличие от более ранних премиальных моделей на авто отсутствуют хромированные элементы.

Переднюю часть машины оснастили 10-поршневыми суппортами, а заднюю — четырёхпоршневыми суппортами от модификации Turbo. За дополнительную плату покупатели смогут приобрести углеродно-керамические тормоза.

Отдельно стоит отметить, что авто получит совершенно новую выхлопную систему. Теперь ее большие овальные патрубки находятся ближе к центру бампера, из-за чего его конструкцию пришлось модернизировать.

Ожидается, что автопроизводители снабдят авто 460-сильным мотором от модели Panamera GTS.

Напомним, в 2019 году в РФ было реализовано 6023 новых автомобиля компании Porsche. Самым продаваемым автомобилем марки за этот период стал внедорожник Porsche Cayenne. Его купили 3666 российских автолюбителей.

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