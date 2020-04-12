Вашингтон, , 12:29 — REGNUM Доля версии Android 10 на мобильных устройств различными сборками Android не достигла 10% к апрелю 2020 года, сообщает 9to5google.

Ранее компания Google регулярно публиковала данные о распространенности различных версий мобильной операционной системы Android. С 2018 года в Google отказались от публичного предоставления этой информации, однако она остаётся доступной для разработчиков приложений в среде Android Studio.

Эксперты установили, что к апрелю 2020 года доля устройств с последней версией Android 10, представленной в сентябре 2019 года, достигла всего 8,2%. Доля предыдущей версии Android Pie составляет 31,3%, доля версии 2017 года Android Oreo — 21,3%.

Достаточно распространёнными остаются и более ранние версии операционной системы — Nougat, Marshmallow и Lollipop используются на 12,9%, 11,2% и 9,2% Android-устройств соответственно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года эксперты напомнили, что в 2019 году не было выпущено ни одного обновления безопасности для устройств под управлением операционной системы ниже Android 7.0 Nougat.

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