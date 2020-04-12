Берлин, , 11:48 — REGNUM Несмотря на отказ некоторых компаний от двигателей внутреннего сгорания (ДВС) Volkswagen намерен продолжить применять их в своих будущих моделях. Об этом изданию Autocar заявил технический директор бренда Матиас Рабе.

Рабе сообщил, что традиционные бензиновые двигатели будут применяться намного дольше, чем в данный момент полагают некоторые специалисты.

По словам представителя компании, в настоящий момент электромобили все еще в конструктивном плане несовершенны. Автопроизводители не могут пока уменьшить вес аккумуляторов, у электрокаров небольшая автономность. Кроме того, цена электрифицированных автомобилей довольно высокая.

«Мы очень серьёзно относимся к необходимости снижения выбросов углекислого газа и даже намерены быть образцом для подражания в данном плане, но это не значит, что мы готовы отказаться от ДВС», — подчеркнул технический директор компании.

Ранее стало известно, что компания Volkswagen создала новую версию бюджетного кроссовера Jetta VS7 с гибридным агрегатом.

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