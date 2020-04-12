Вашингтон, , 11:37 — REGNUM Компания Virgin Orbit (входит в британскую Virgin Group) выиграла контракт на запуск экспериментальных спутников в интересах Министерства обороны США, сообщает DefPost.

Контракт стоимостью $35 млн предусматривает проведение трёх запусков для вывода на низкую околоземную орбиту 44 малых спутников. Эти запуски будут проводиться в рамках миссии STP-S28, направленной на исследование новых коммуникационных технологий, включая квантовую связь.

Запуски экспериментальных спутников Пентагона будут проводиться с помощью ракеты-носителя LauncherOne. Первый пуск запланирован на октябрь 2021 года.

Ракета-носитель LauncherOne компании Virgin Orbit находится в стадии разработки. Пуски этих ракет будут осуществляться по системе воздушного старта с помощью самолёта-носителя Boeing.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в компании Virgin Orbit заявили о подготовке ракеты-носителя LauncherOne к первому запуску на стартовой площадке в пустыне Мохаве (штат Калифорния, США). Планировалось, что этот запуск состоится в феврале 2020 года, однако он был задержан.

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