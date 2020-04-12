Пекин, , 11:34 — REGNUM Китайская автокомпания Leap Motor скопировала немецкую модель Smart, улучшив её характеристики. Об этом сообщается на сайте CarsWeek.Ru.

Микроавтомобиль китайского автопроизводителя получил название Т03. Его длина равна 3620 мм, а ширина составляет всего 1652 мм. Межосевое расстояние модели — 2400 мм.

Авто рассчитано на перевозку четырёх человек. Салон машины выполнен в серых тонах.

Автопроизводители снабдили модель двумя планшетами, размещёнными на кансоли — один взамен щитка приборов, на второй выводится интерфейс операционной системы (ОС) Leap On, благодаря которому можно управлять всеми опциями Т03.

Отдельно стоит отметить, что ОС обладает искусственным интеллектом, который может самообучаться и имеет голосовой ассистент.

В качестве силового агрегата автомобиль имеет электромотор мощностью 75 «лошадей», питающийся от батарей — 30 и 38 кВт-ч, которые обеспечат запас хода на 300 и 400 км (цикл NEDC).

Ранее в продаже у дилеров KIA в КНР появилась обновлённая модель KIA Optima нового поколения.

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