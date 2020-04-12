Пекин, , 11:12 — REGNUM Китайская компания Oppo опубликовала график развёртывания операционной системы ColorOS 7 для своих смартфонов на странице в социальной сети Weibo.

Рассылка операционной системы ColorOS 7 начнётся 13 апреля, в этот день её получат модели Oppo Find X, Find X Lamborghini Edition и Find X Super Flash Edition. С 17 апреля обновление станет доступно на смартфоне Oppo Reno2, а с 20 числа этого же месяца — на моделях Oppo R17, R17 Pro, Reno Z и Oppo Reno2 Z.

В ColorOS 7 смартфоны Oppo получат общесистемный тёмный режим, улучшения безопасности и новые функции для встроенного приложения видеокамеры. График рассылки обновления зависит от региона и оператора связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте компания Oppo представила новый флагманский смартфон Find X2 и свои первые умные часы Oppo Watch.