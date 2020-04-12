Берлин, , 11:13 — REGNUM В сети появились первые изображения совершенно новой модели Volkswagen Scirocco. Снимок размещён на сайте CarsWeek.Ru.

Модель выпускалась в течение десяти лет до 2017 года. В течение следующих двух последних лет авто производилось только в спортивной в версии GTS с двухлитровым движком с отдачей 220 «лошадей». Теперь модель возродили в новом модернизированном варианте.

Дизайн передней части трехдверного хэтчбека полностью позаимствован у восьмого поколения Volkswagen Golf GTI. Авто получило узкую радиаторную решётку, бампер с ячейками в виде приплюснутых сот и выразительные фары.

Задняя часть крыши модели занижена к бамперу. За счёт этого автомобиль получил спортивный и более агрессивный вид.

В движение новую версию Volkswagen Scirocco приводит двухлитровый турбодвигатель мощностью 245 л. с.

Напомним, предприятие Volkswagen и Skoda в Калуге и Нижнем Новгороде из-за недостатка комплектующих продлили простой до 17 апреля текущего года.

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