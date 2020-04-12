Лондон, , 10:43 — REGNUM Исполнительный директор британской компании Imagination Technologies, занимающейся разработкой процессорных ядер, Рон Блэк ушел в отставку. Об этом сообщило издание 3DNews со ссылкой на пресс-службу компании.

Блэк возглавлял компанию 1,5 года с декабря 2018 года. Новым исполнительным директором Imagination Technologies стал глава фонда Canyon Bridge Рэй Бингам.

Напомним, Imagination Technologies является разработчиком графических ускорителей и микропроцессоров для мобильных устройств. Разработки Imagination Technologies в некоторых своих гаджетах использовала компания Apple. Также решения компании применяются в телевизорах, в частности, выпускаемых Sony.

У Imagination Technologies имеются серьезные финансовые проблемы из-за отказа Apple три года назад от лицензирования графических ядер британской компании. От банкротства компанию тогда спас инвестиционный фонд Canyon Bridge, контролируемый китайскими бизнесменами.