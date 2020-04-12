Вашингтон, , 10:21 — REGNUM Chevrolet Suburban RST 2021 модельного года (Black Ice) будет построен на новой платформе. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Детали экстерьера автомобиля выполнены в чёрном цвете. Также имеются элементы из хрома.

Новинка на 1,3 дюйма (около 33 мм) длиннее своего предшественника. Колёсная база стала больше на 4,1 дюйма (около 104 мм). Кроме того, автомобиль получил многорычажную независимую заднюю подвеску. «Обута» модель в 22-дюймовые колёса.

Под капотом Black Ice будет работать 355-сильный мотор V8 объёмом 5,3 л, который будет сочетаться с 10-скоростным «автоматом».

Внутри RST автопроизводители установят кресла с контрастной прострочкой и 10-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса.

Самая дешевая версия Chevrolet Suburban RST 2021 года будет стоить 61 095 долларов (около 4,5 млн рублей).

Напомним, на заводе «СарыаркаАвтоПром» в Казахстане в конце марта с конвейера сошла первая модель Chevrolet.

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