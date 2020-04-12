Москва, , 10:09 — REGNUM Новую версию операционной системы с исходным открытым кодом ReactOS, в которой возвращена возможность запуска системы на игровых консолях Xbox, выпустила команда разработчиков. Соответствующий пресс-релиз и ссылка на хранилище с установочным образом опубликованы на официальном сайте разработчиков операционной системы.

Новая версия ReactOS 0.4.13, представленная пользователям, все еще находится в стадии разработки до выхода полноценного первого релиза. В данной версии, кроме возврата возможностей работы системы на Xbox, сделан ряд серьезных доработок.

Улучшена поддержка USB, доработана графическая оболочка Explorer, в которой появилась возможность поиска файлов, улучшена работа файлового загрузчика FreeLoader. Также в системе добавлены специальные функции Accessibility Utility Manager для людей с ограниченными возможностями, и усовершенствован функционал экранной клавиатуры.

Кроме этого, в новой версии операционной системы есть ряд более мелких изменений, улучшающих функционал или устраняющих ошибки, выявленные при тестировании предыдущих редакций ПО.

Напомним, ReactOS является международным проектом бесплатной операционной системы с открытым кодом, совместимой с Windows. Разработка операционной системы ReactOS началась в 1998 году.