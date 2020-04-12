Пекин, , 10:00 — REGNUM Общее количество загрузок приложения TikTok для монтажа и обмена видеороликами в магазине для Android-устройств Play Store превысило отметку в 1 млрд, сообщает Android Police.

Взрывной рост популярности приложения TikTok, разработанного китайской компанией ByteDance, начался ещё в 2019 году. 2020 год также оказался удачным для разработчиков — в марте приложение стало вторым по популярности в Play Store, уступив по количеству загрузок только сервису для видеосвязи Zoom.

В конце марта администрация TikTok снизила качество видео в Европе из-за выросшей нагрузки на телекоммуникационные сети на фоне вспышки коронавируса. Эти меры не помешали дальнейшему распространению приложения и в апреле общее количество загрузок TikTok в Play Store превысило 1 млрд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в последнем квартале 2019 года компания ByteDance заработала на приложении TikTok около $50 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года доход разработчиков от этого приложения вырос на 310%.