Вашингтон, , 09:49 — REGNUM Резкий рост в США количества заявок на получение пособий по безработице, вызванный увольнениями на фоне прекращения работы компаний из-за пандемии коронавируса, вызвал серьезные проблемы в работе соцслужб в стране из-за невозможности адаптации программного обеспечения, написанного на старейшем языке программирования COBOL. Об этом 11 апреля сообщило сетевое издание 3DNews.

Количество заявок на пособия, исчисляемое миллионами, вызвало изменение условий предоставления пособий, что в свою очередь потребовало доработки программ, используемых госслужбами. Оказалось, что в этих подразделениях ПО написано на одном из самых старых языков программирования COBOL, для работы с которым уже не осталось программистов.

Для решения проблемы компания IBM и проект для создания программ с открытым исходным кодом Open Mainframe Project, решили возродить и поддержать сообщество программистов, пишущих на языке COBOL. Для этого они создали два форума: один — для поиска программистов, владеющих этим «древним» языком, другой — технический, для доработки программ.

Также IBM совместно с учебными учреждениями занялись подготовкой бесплатных курсов по программированию на COBOL.

Напомним, язык программирования COBOL разработан более 70 лет назад в 1959 году для разработки бизнес-приложений.