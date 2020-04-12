Лондон, , 09:26 — REGNUM Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) разрабатывает мобильное приложение для отслеживания контактов людей, заражённых коронавирусом. Об этом сообщает газета The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве.

По данным издания, NHS сотрудничает при разработке этого приложения с американскими компаниями Google и Apple. Мобильное приложение будет использовать связь Bluetooth на смартфонах для отслеживания пользователей, вступавших в контакт с людьми, у которых подтверждается заражение коронавирусом.

Отмечается, что работа над приложением ведётся с «головокружительной скоростью». Ожидается, что его внедрение поможет начать отмену жёстких мер по социальному дистанцированию с конца мая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 апреля компании Apple и Google объявили о совместной разработке мобильного приложения для Android и iOS-смартфонов, которое поможет отслеживать контакты заражённых коронавирусом.