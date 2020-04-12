Пекин, , 09:27 — REGNUM Автокомпания Roewe, (принадлежит китайскому концерну SAIC) представила новый автомобиль RX5 Plus. Изображения с моделью размещены на сайте ChinaPEV.

По своей сути RX5 Plus является недорогим аналогом модели Volkswagen Tiguan. Авто повторяет немецкий кроссовер не только внешне, но и в техническом плане. Очевидной причиной такого сходства является то, что главный дизайнер SAIC ранее несколько лет работал в Volkswagen.

Автопроизводитель оснастил модель фирменной решёткой радиатора, улучшенной головной оптикой и желтыми акцентами на кузове, которые придают автомобилю спортивный вид. «Обута» машина в оригинальные 18-дюймовые колеса.

В салоне модели имеются: новейшая мультимедиа с экраном на 10,4 дюйма, навигационная система, антиблокировочная тормозная система, система распределения тормозных усилий, камеры заднего вида и датчики давления в шинах.

Авто будет оснащаться либо 169-сильным мотором, либо 220-сильным агрегатом.

Стоимость новинки станет известна только накануне начала продаж.

Напомним, что нынешняя модель Roewe RX5 стоит в Китае 98 800 юаней (почти 1,05 млн рублей).

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